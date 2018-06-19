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التعليم: 127 طالبا حصدوا الدرجة النهائية فى العينة العشوائية بامتحان الإنجليزى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:55 ص
التعليم: 127 طالبا حصدوا الدرجة النهائية فى العينة العشوائية بامتحان الإنجليزى رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب إبراهيم حسان
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رد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الذين ينددون بصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بالقول: "أتينا بعينة عشوائية 21 ألف و950 امتحان طالب لتصحيحها من المدارس الحكومية وليست الخاصة التى تم استبعادها من العينات نظرا لتفوقهم فى اللغة، واكتشفنا أن نتيجة عينات الطلاب فى المدارس الحكومية حصول 127 طالبا على الدرجة النهائية".

 

وأضاف رضا حجازى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة dmc، أن نسبة الطلاب من الذين حصلوا على %90 إلى 100% هى 24.3%، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على 80% إلى 90% هى 24.72% وهذه النتائج رد كافى على الذين يشككون فى سهوله الامتحان.

 

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الهدف من العصا الإلكترونية التى سيتم تزويد اللجان بها، هدفها منع الغش ولاسيما الذى يتم عن طريق الموبايل.


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رضا حجازى

امتحانات الثانوية العامة

الغش فى الثانوية

التعليم

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