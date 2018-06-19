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التعليم: طالبة من قنا وراء تصوير امتحان الفيزياء للثانوية العامة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:31 ص
التعليم: طالبة من قنا وراء تصوير امتحان الفيزياء للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه إيماء إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادة الفيزياء والتاريخ اليوم تواصل الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع غرف العمليات الفرعية، وقد تم التوصل إلى الطالبة التى نشرت أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفيزياء وضبطها بمحافظة قنا حيث نشرتها بعد مرور 40 دقيقة من بدء الامتحان.

وأضافت الوزارة تم ضبط الطالبة التى نشرت أجزاء من أسئلة امتحان مادة التاريخ بمحافظة قنا ، حيث نشرتها بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

امتحان مادة الفيزياء والتاريخ 2018

تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

لجان




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