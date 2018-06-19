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التعليم الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الفيزياء من لجنة فى قنا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:22 ص
التعليم الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الفيزياء من لجنة فى قنا امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توصل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، للطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الفيزياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش.

وأوضحت الوزارة أن الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الفيزياء من إحدى لجان محافظة قنا.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 


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