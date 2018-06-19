التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما تداولته صفحات الغش الإلكترونى حول خروج أسئلة لامتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة غير حقيقى.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة، أن هناك متابعة بشكل متواصل لما يتم نشره على صفحات الغش والأجزاء التى تنشر غير حقيقة وهدفها البلبلة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء امتحان الفيزياء والتاريخ.