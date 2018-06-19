التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات غدا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من غدا الأربعاء لموسم 1439هـ/2018م والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق21/6/2018، بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودي من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات حيث يتم الحصول على البصمة لكافة الحجاج ممن تقل أعمارهم عن 80سنة وتسجل مجاناً دون سداد أي رسوم وهي شرط أساسي للحصول على التأشيرة.

وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم إيفاد مندوبين من المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمره مع الحجاج في كل محافظة للتنسيق مع مكاتب الشركة المسؤلة للحصول على البصمة وسيتم إرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات عقب الحصول على البصمة.