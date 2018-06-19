video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات غدا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:55 م
التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات غدا وزيرة التضامن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء  تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من غدا الأربعاء   لموسم 1439هـ/2018م والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق21/6/2018، بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودي من خلال مكاتب شركة تساهيل بالمحافظات حيث يتم الحصول على البصمة لكافة الحجاج  ممن تقل أعمارهم عن 80سنة وتسجل مجاناً دون سداد أي رسوم وهي شرط أساسي للحصول على التأشيرة. 
 
وأضافت  غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه  سيتم إيفاد مندوبين من المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمره مع الحجاج في كل محافظة للتنسيق مع مكاتب الشركة المسؤلة للحصول على البصمة وسيتم إرسال الجوازات لوزارة الداخلية المصرية والقنصلية السعودية لإصدار التأشيرات عقب الحصول على البصمة.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائبة وزيرة التضامن: نسعى لتشغيل أفراد الأسر الأولى بالرعاية

ننشر السيرة الذاتية لنائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن تتابع الحالة الصحية للفنانة أمال فريد

التضامن

بصمة العين

حجاج الجمعيات




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة