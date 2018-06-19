التشيك: مراقبة الحدود داخل أوروبا لضبط المهاجرين أمر غير مقبول

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وصف رئيس الوزراء التشيكى اليوم الثلاثاء طلب حلفاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبى لضبط تدفق المهاجرين لألمانيا بأنه غير مقبول بالنسبة لبلاده.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن رئيس الوزراء أندريه بابيس، قوله إن دول الاتحاد الأوروبى لا زال أمامهم الكثير ليفعلوه فى قضية الهجرة، لكن يجب عليهم ألا ينسوا المبادئ الأساسية للاتحاد كحرية الانتقال داخله.

وذكرت الشبكة أن جمهورية التشيك هى أحد الأعضاء فى منطقة السفر الحر للاتحاد الأوروبى المعروفة باسم "شنجن".

وصرح بابيس خلال مؤتمر فى براج بأن النزاعات الأخيرة حول قضية الهجرة فى ألمانيا أدت إلى التقدم باقتراحات لإغلاق الحدود وتجديد مراقبة الحدود وهو أمر غير مقبول بالنسبة بلاده، مضيفا "إن نجاح اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على حسن سير نظام منطقة شنجن".

وأكد بابيس أن هناك خلافات كبيرة فى الآراء حول قضية الهجرة، وأن التسامح مع الهجرة غير الشرعية يخلق انقسامات سياسية بين دول الاتحاد الأوروبى، مضيفًا أن تلك الانقسامات أدت إلى زيادة النزعة القومية والتطرف السياسي.

يشار إلى أن حلفاء ميركل البافاريين المحافظين فى الحكومة اتفقوا أمس الاثنين على منح ميركل مهلة لمدة أسبوعين لإيجاد حل أوروبى للنزاع حول قضية الهجرة، وتنتهى تلك المدة بعد القمة الأوروبية التى من المقرر أن تعقد يومى 28 و29 يونيو.