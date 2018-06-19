video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

التحفظ على 1600 زجاجة عطور رديئة ومجهولة المصدر بالموسكى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:00 ص
التحفظ على 1600 زجاجة عطور رديئة ومجهولة المصدر بالموسكى مضبوطات عطور - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قررت نيابة الموسكى الجزئية التحفظ على 1600 زجاجة عطور رديئة ومجهولة المصدر، ضبط داخل محل فى منطقة الموسكى، كما طلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الموسكى، من القبض على "ع إ ح" 28 سنة، صاحب محل عطور، كائن بشارع الجامع الأحمر، لقيامه بتصنيع، وتعبئة العطور باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه، وضبطه، وعثر داخل المحل على 650 زجاجة عطور فارغة منسوبة لماركات مختلفة، 1600 زجاجة كحول أبيض بيور يستخدم فى تصنيع العطور، 2 جركن خل أبيض، 2 عبوة بداخلهما زيت خاص بالعطور، 1 مكبس لغلق الزجاجات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى امرت بما سبق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط صاحب محل عطور يسنخدم مواد رديئة ومجهولة لتبعئة العطور بالموسكى

اخبار مصر

اخبار الحوادث

النيابة العامه

الغش التجارى

امن القاهرة

الموسكى

اخبار حوادث مصر

الجامع الاحمر




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة