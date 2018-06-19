التحفظ على 1600 زجاجة عطور رديئة ومجهولة المصدر بالموسكى

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الموسكى الجزئية التحفظ على 1600 زجاجة عطور رديئة ومجهولة المصدر، ضبط داخل محل فى منطقة الموسكى، كما طلبت النيابة العامه تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الموسكى، من القبض على "ع إ ح" 28 سنة، صاحب محل عطور، كائن بشارع الجامع الأحمر، لقيامه بتصنيع، وتعبئة العطور باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، ووضع علامات تجارية عالمية على العطور بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه، وضبطه، وعثر داخل المحل على 650 زجاجة عطور فارغة منسوبة لماركات مختلفة، 1600 زجاجة كحول أبيض بيور يستخدم فى تصنيع العطور، 2 جركن خل أبيض، 2 عبوة بداخلهما زيت خاص بالعطور، 1 مكبس لغلق الزجاجات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى امرت بما سبق.