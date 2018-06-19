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البيت الأبيض: كوشنر بحث مع العاهل الأردنى الوضع فى غزة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:35 م
البيت الأبيض: كوشنر بحث مع العاهل الأردنى الوضع فى غزة جاريد كوشنر
رويترز
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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر، كبير مستشارى البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتمع، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله وبحثا الوضع الإنساني في غزة ومساعي إدارة ترامب لإحلال السلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وعقد الاجتماع الذي شارك فيه أيضا المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات بعد يوم من لقاء ثنائي بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول دفع مساعي السلام في المنطقة، وتعكف إدارة ترامب على وضع خطة سلام لكنها لم تكشف عنها بعد

وفى سياق منفصل قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن رجل أعمال أمريكى سعى لتأسيس قناة اتصال خلفية بين كوريا الشمالية وإدارة دونالد ترامب من خلال مستشار البيت الأبيض البارز وصهر الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر.

وأوضحت الصحيفة أن المول جابريل سكولز أجرى اتصال بإدارة ترامب الصيف الماضى، وقال إن مسئولا رفيع المستوى من كوريا الشمالية أراد أن يتحدث مع كوشنر بشأن اجتماع محتمل بين ترامب وكيم كونج أون.

وأحال كوشنر المحادثات إلى مدير السى أى إيه فى هذا الوقت مايك بومبيو، بحسب الصحيفة التى أشارت إلى أن كوشنر ربما لم يجرى اتصالا مع وزير الخارجية فى هذا الوقت ريكس تيلرسون بسبب العلاقة المتوترة بينهما.

 


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