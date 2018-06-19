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البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح نيلى بمحافظة الشرقية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:21 م
البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح نيلى بمحافظة الشرقية تمساح نيلى
كتبت آية دعبس
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نجح  فريق وحدة التماسيح بوزارة البيئة  فى الإمساك بتمساح نيلى  بترعة الولجا مركز منيا القمح  بمحافظة  الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان قد ورد بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد  بتضرر أهالى قرية الولجا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من ظهور تمساح بترعة رى مما أثار الذعر بين أهالي القرية.

و فور تلقى البلاغ أصدر محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة  توجيهاته  بتشكيل لجنة من محمية أشتوم الجميل ببورسعيد وفرع جهاز شئون البيئة بالشرقيه ووحدة إدارة التماسيح بمحميات أسوان ومركز مدينة منيا القمح و بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الموارد المائية والري بالشرقية ومديرية الموارد المائية والري بالقليوبية ومركز شرطة منيا القمح  لمعاينة موقع البلاغ المذكور.

و قد تمكنت وحدة التماسيح من الإمساك بالتمساح المذكور وتم  أخذ القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من أية تماسيح أخرى.

و قد شكر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، جهود وزارة البيئة فى الإمساك بالتمساح المبلغ عنه كما طالب بتسليم التمساح لحديقة حيوان الشرقية  لزيادة الوعي الجماهيري بهذا النوع حيث تم الموافقة على ذلك  و جارى اتخاذ الإجراءات  اللازمة للتسليم.

وفي حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 حتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.


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تمساح نيلى

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