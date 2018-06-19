video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:26 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: أرامكو السعودية تجدد تزويد مصافى مصر بالنفط الخام 6 أشهر

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:17 ص
البترول: أرامكو السعودية تجدد تزويد مصافى مصر بالنفط الخام 6 أشهر طارق الملا وزير البترول
رويترز
إضافة تعليق

 قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية لستة أشهر أخرى بدءا من يوليو  القادم.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة وردت الخام إلى المصافى المصرية في نوفمبر، وديسمبر من العام الماضي بشكل تجريبي ثم بدأ التوريد الرسمي لستة أشهر من يناير.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا بالهاتف لرويترز "الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة ستة أشهر تبدأ فى يوليو، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول الأسبق: متوسط تكلفة سعر الوقود البترولى تصل لـ10 جنيهات للتر

وزراء البترول والاستثمار والإنتاج الحربى السابقون يغادرون لموسكو لمؤازرة المنتخب

وزير البترول

طارق الملا

اخبار الاقتصاد

البترول

النفط

ارامكو




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة