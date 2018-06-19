البترول: أرامكو السعودية تجدد تزويد مصافى مصر بالنفط الخام 6 أشهر

رويترز

قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية لستة أشهر أخرى بدءا من يوليو القادم.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة وردت الخام إلى المصافى المصرية في نوفمبر، وديسمبر من العام الماضي بشكل تجريبي ثم بدأ التوريد الرسمي لستة أشهر من يناير.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا بالهاتف لرويترز "الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة ستة أشهر تبدأ فى يوليو، ولم يذكر تفاصيل أخرى.