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البابا تواضروس يلتقى وفدًا إيطاليا يزور مسار العائلة المقدسة اليوم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:47 ص
البابا تواضروس يلتقى وفدًا إيطاليا يزور مسار العائلة المقدسة اليوم البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الثلاثاء، وفدًا إيطاليا بدأ أمس الأول زيارته لمسار العائلة المقدسة في مستهل البرنامج التجريبي لمسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك بالمقر الباباوي بالعباسية.

يشمل البرنامج زيارة لبعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وكذلك لبعض الأديرة ولكلية العلوم الانسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالإضافة إلى لقاء بعض الشخصيات العامة والكنسية.

 

تأتي تلك الزيارة في مستهل البرنامج التجريبى لرحلة العائلة المقدسة، بعدما نظمت مؤسسة أنيتالسى الإيطالية رحلة فى فبراير الماضى لوفد إعلامى إيطالى، على أن تستقبل البلاد وفدًا جديد فى الفترة من اليوم وحتى لـ21 يونيو الجارى ويعلن عنها بمقر راديو الفاتيكان.

 


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مسار العائلة المقدسة

البابا تواضروس

الكنيسة




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