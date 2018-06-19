video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس لوفد إيطالي:نحرس مسار العائلة المقدسة منذ القرن الأول

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:22 م
البابا تواضروس لوفد إيطالي:نحرس مسار العائلة المقدسة منذ القرن الأول البابا تواضروس الثاني
سارة علام
إضافة تعليق

 

 

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة مصرية، توجد في مصر منذ القرن الأول الميلادي وتحرس مسار العائلة المقدسة وتعتبر امتداداً من الحضارة الفرعونية وتتأصل المسيحية على أرض مصر وتوجد آثار كثيرة، في مقدمتها الأديرة القبطية الموجودة على أرض مصر.

 

وأضاف البابا تواضروس خلال استقباله وفدًا إيطاليا جاء لزيارة مسار العائلة المقدسة، نحن نشكر الله أن مسار العائلة المقدسة تحرسه الكنيسة منذ القرن الأول الميلادي وفي السنوات الأخيرة وبتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة السياحة وكل الهيئات وثيقة الصلة بهذا الموضوع بدأت تهتم به ليكون هذا المسار علامة طيبة أن مصر هي بلد الأمان والسلام والمحبة أول أول راهب في العالم  القديس أنطونيوس الكبير  مصري، كما أن أول  دير في العالم على أرض مصر يحمل اسمه بالقرب من البحر الأحمر.

وأشار إلى أن أول دير يحمل اسم أول الآباء السواح  وهو الأنبا بولا أول السواح في البحر الأحمر، مستطردا :على سبيل المثال الدير الذي تخرجت منه هو أحد أديرة وادي النطرون هو  دير الأنبا بيشوى ويوجد فيه حوالي 200 راهب وله خدمات كثيرة في مناطق كثيرة، وعندنا عدد كبير من أديرة الراهبات، وزيارة الاديره مفتوحة للبركة، وكثير من المصريين مسلمون ومسيحيون يزورون الأديرة في الإجازات.

 

وتابع البابا: نحن نرحب بكم في هذا اليوم، في مصر وقلوبنا ونتذكر زيارة البابا فرنسيس في العام الماضي وقد تقابلنا مع قداسته في نفس هذه القاعه وكانت زيارة بركة لمصر كلها وقبلها بأربعة سنوات زرت الفاتيكان ولنا علاقات طيبة وتواصل مستمر كما تعاهدنا إننا نصلي من أجل بعض كل ليلة وسوف اتقابل مع قداسته خلال أسابيع قليلة.

واختتم البابا: مصر لها مكانه خاصة في التاريخ الإنساني، ونفرح بوجودكم والزيارات المتكررة ونورتوا مصر.

يشمل البرنامج زيارة لبعض أماكن العائلة المقدسة في القاهرة وكذلك لبعض الأديرة ولكلية العلوم الانسانية واللاهوتية بالمعادي، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالإضافة إلى لقاء بعض الشخصيات العامة والكنسية.

 

 

 

تأتي تلك الزيارة في مستهل البرنامج التجريبى لرحلة العائلة المقدسة، بعدما نظمت مؤسسة أنيتالسى الإيطالية رحلة فى فبراير الماضى لوفد إعلامى إيطالى، على أن تستقبل البلاد وفدًا جديد فى الفترة من اليوم وحتى لـ21 يونيو الجارى ويعلن عنها بمقر راديو الفاتيكان.

 

  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يلتقى وفدًا إيطاليا يزور مسار العائلة المقدسة اليوم

برئاسة شيخ الأزهر والبابا تواضروس.. إعادة تشكيل مجلس أمناء بيت العائلة

تواضروس الثاني

وفد ايطالي

العائلة المقدسة




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة