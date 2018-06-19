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الاتحاد الأوروبى: انخفاض أعداد طالبى اللجوء بنسبة 44% خلال 2017

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:00 ص
الاتحاد الأوروبى: انخفاض أعداد طالبى اللجوء بنسبة 44% خلال 2017 الاتحاد الأوروبى
لندن (أ ش أ)
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أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، انخفاض أعداد طالبى اللجوء لدى الدول الأوروبية خلال 2017، مع بقاء الأعداد أعلى من السنوات التى سبقت موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا فى 2015.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب اللجوء فى الاتحاد الأوروبى - نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - أن أعداد طالبى اللجوء لدول التكتل انخفضت بنسبة 44% عن 2016، حيث بلغ عدد المتقدمين لطلبات اللجوء أكثر من 728 ألفا مقابل 3ر1 مليون طلب خلال 2016.

وذكر التقرير أن سوريا والعراق وأفغانستان على الترتيب تتصدر جنسيات طالبى اللجوء لدول الاتحاد الأوروبى، حيث تمثل 29% من إجمإلى الطلبات.

وأضاف التقرير أن ألمانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبى فى تلقى طلبات اللجوء بأكثر من 222 ألف طلب للجوء خلال 2017، وتتبعها إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا التى جاءت فى المركز الخامس بـ33 ألف طلب للجوء بنسبة 5.4% من إجمإلى الطلبات.

ولفت التقرير إلى أن أعداد طلبات اللجوء المتراكمة ولم يتم حسم موقفها بعد يظل مرتفعا، حيث لم يتم البت فى 954 ألف طلب لجوء، بينها 443 ألف طلب معلق فى ألمانيا، وهو العدد الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "الجارديان" إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبى يأتى بعد محادثات طارئة فى ألمانيا حول الهجرة خيمت بآفاق انهيار حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومواجهة متوترة بين إيطاليا ومالطا حول استقبال قارب يحمل 630 مهاجرا علق فى مياه البحر المتوسط لمدة أيام قبل موافقة إسبانيا على استقبالهم.

وتابعت الصحيفة أن هبوط طلبات اللجوء يعكس انخفاض أعداد هؤلاء المستعدين لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى اليونان أو إيطاليا، رغم ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتجهون إلى إسبانيا، لكن يبقى الإجمإلى أقل من السابق.

 


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