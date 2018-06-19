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الإليزيه يوجه دعوة لعشاق الموسيقى الإلكترونية لحفل الخميس المقبل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:23 ص
الإليزيه يوجه دعوة لعشاق الموسيقى الإلكترونية لحفل الخميس المقبل قصر الإليزيه
كتب: أحمد علوى
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دعى مئات من عشاق الموسيقى الإلكترونية إلى حفل موسيقى نادر، سيقام يوم الخميس، فى الساحة الفخمة من قصر الإليزيه الرئاسى.

وتم قطع أكثر من 1500 تذكرة مجانية على أساس من يأتى أولا، من خلال التسجيل فى موقع الإليزيه الإلكترونى.

ولم يؤكد مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، ما إذا كان هو وزوجته بريجيت سيحضران خلال العرض الذى من المقرر أن يستمر أربع ساعات فى مقره الرسمى، كجزء من يوم فرنسا لمهرجان الموسيقى.

لكن ماكرون وزوجته، سبق أن ظهرا من قبل بشكل مفاجئ، فى يوم الموسيقى العام الماضى، أثناء حفل أوركسترا الحرس الجمهورى الفرنسى.

وماكرون ليس أول رئيس فرنسى يستضيف حفلات موسيقية فى الإليزيه، فأسلافه من قبل، بمن فيهم جاك شيراك، وفرانسوا ميتران، قاموا بالأمر نفسه، ولكن الأمر اقتصر على تقديمهم الدعوة فقط، دون حضورهم.

كما سيكون عرض هذا العام، أول عرض للموسيقى الإلكترونية، وسيضم اثنين من أهم الفنانين المعروفين بتصدير لمسة الصوت الفرنسية، وهما كافينسكى وبيدرو وينتر.

 


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