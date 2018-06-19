الإعدام شنقا لقاتل ربة منزل فى المنيا

فريق المحافظات

قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وحضور رئيس النيابة محمد عصام أبو زيد بالإعدام شنقا لقاتل ربة منزل بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

وقام المتهم "مخلوف ع ط 45 سنة بقتل سهير ر ع 32 سنة مع سبق الاصرار والترصد بإحدى قرى العدوة عام 2016 باستدراجها إلى أحد الحقول ومحاولة ممارسة الرذيلة معها إلا أن المجنى عليها قاومته فقام بالتعدى عليها بآلة حادة (بلطة) ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة عام 2017 وشمل أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد باستخدام آلة حادة ومحاولة اغتصاب ربة منزل داخل إحدى الحقول.

كما استندت المحكمة إلى تقرير الصفة التشريحية بحدوث إصابات وجروح بالمجنى عليها ادت إلى وفاتها على الفور الأمر الذى دفع المحكمة إلى إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية فى مارس الماضى لأخذ الرأى الشرعى الذى أيد حكم الإعدام.