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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
 
 كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 37
وسط الدلتا 24 37
الإسكندرية 22 30
بلطيم 22 29
مطروح 21 28
السلوم 20 28
سيوة 22 35
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
العريش 23 33
رفح 22 32
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 37
رأس سدر 25 36
نخل 22 35
نويبع 27 37
طابا 25 35
كاترين 21 31
الطور 27 36
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 38
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 38
سوهاج 27 40
قنا 28 42
الأقصر 29 43
أسوان 30 44
أبوسمبل 30 43
الوادي الجديد 28 41
شلاتين 26 40
أبو رماد 27 39
رأس حدربة 28 39
حلايب 29 38
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 32 45
المدينة 31 45
الرياض 28 43
المنامة 34 39
أبوظبي 30 42
الدوحة 34 41
الكويت 31 45
دمشق 13 33
بيروت 23 28
عمان 17 31
القدس 18 29
غزة 23 31
بغداد 25 41
مسقط 32 36
صنعاء 15 30
الخرطوم 29 40
طرابلس 20 26
تونس 20 29
الجزائر 17 23
الرباط 18 27
نواكشوط 23 29
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 15 28
اسطنبول 21 27
إسلام آباد 25 37
نيودلهي 30 40
جاكرتا 24 34
بكين 20 32
كوالامبور 24 32
طوكيو 19 23
أثينا 22 29
روما 18 32
باريس 15 25
مدريد 19 33
برلين 14 26
لندن 15 24
مونتريال 15 26
موسكو 16 26
نيويورك 21 31
واشنطن 22 33
 
 
 

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