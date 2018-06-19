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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:40 م
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اعتقال 3 أشخاص فى هولندا على صلة بمخطط لاعتداء فى باريس عام 2016

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:44 م
اعتقال 3 أشخاص فى هولندا على صلة بمخطط لاعتداء فى باريس عام 2016 الشرطة الهولندية
لاهاى (أ ف ب)
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اعتقلت الشرطة الهولندية الثلاثاء، 3 رجال كان عُثر على حمضهم النووى الريبى فى احدى ضواحى باريس بعد إحباط قوات الأمن مخطط هجوم إرهابى فى 2016، بحسب ما أعلنت الثلاثاء، النيابة العامة الهولندية.

وأورد بيان للنيابة العامة أن "الشرطة أوقفت الاثنين 3 رجال بعد أن كان عُثر على أثار للحمض النووى الريبى على أسلحة فى أحد مخابئ تنظيم داعش الإرهابى فى أرجنتوى" شمال غرب العاصمة الفرنسية.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت فى 24 مارس 2016 مشتبها به يدعى رضا كريكت بعد يومين من اعتداء مزدوج فى بروكسل أسفر عن سقوط 32 قتيلا.

وكان كريكيت ادين غيابيا فى بروكسل فى يوليو 2015 أثناء محاكمة شبكة جهادية، تجند للقتال فى سوريا، مع عبدالحميد اباعود مدبر الاعتداءات التى استهدفت باريس فى الثالث عشر من نوفمبر الماضى.

وجاء توقيف كريكيت بعد دهم الشرطة لشقة مستأجرة فى ارجنتوى حيث ضبطت خمس بنادق هجومية، ومسدسات، وثلاثين كيلوغراما من المتفجرات، وصواعق، وجوازات سفر مزورة، وهواتف جوالة، وكتبا جهادية.

وقالت النيابة العامة الهولندية إنه كانت لدى "السلطات الفرنسية قناعة بأنها باكتشافها لمخبأ الأسلحة أحبطت هجوما إرهابيا".

والاثنين أوقفت الشرطة الهولندية رجلا يبلغ من العمر 26 عاما من مدينة جرونينجن (شمال) وآخر مشردا يبلغ من العمر 30 عاما ليس لديه مكان إقامة ثابتا.

 

واعتقلت رجلا ثالثا فى زانستاد قرب امستردام، وأوقفت رابعا فى بلدة سانسهيام (غرب) لاستجوابه.

وأعلنت الشرطة "العثور على عينات مطابقة فى قاعدة بيانات الحمض النووى الريبى الهولندية" للمشتبه بهم الأربعة الذين وُجدت أثار من حمضهم النووى الريبى على الاسلحة والحقيبة التى عثر عليها فى شقة أرجنتوى.

وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر، وهواتف جوالة ومذكرات كما ضبطت بندقية ومسدسا من الشقة فى جرونينجن.

وتشتبه الشرطة بأن لكريكيت شريكا يدعى أنيس بحرى كان أوقف فى روتردام فى 27 مارس 2016 بتهمة التخطيط لاعتداء إرهابى أمر به تنظيم داعش الإرهابى.

وعثرت الشرطة خلال العملية على 45 كلج من الذخائر من عيار 7,62 ملم، من النوع الذى يستخدم فى بنادق الكلاشنيكوف.

وسيمثل الموقوفون الثلاثة الجدد هذا الأسبوع أمام محكمة فى جلسة مغلقة لاتخاذ قرار بشان ما إذا كان سيطلق سراحهم بكفالة.

         

 


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