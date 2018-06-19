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استنفار أمنى بمحيط المدارس لتأمين امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:00 ص
استنفار أمنى بمحيط المدارس لتأمين امتحانات الثانوية العامة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تعزز الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اجراءاتها بمحيط مدارس الثانوية العامة، حيث يختبر الطلاب فى الفيزياء والتاريخ.

وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط المدارس، وتؤمن الطرق المؤدية إليها، وتمنع تجمهر المواطنين بمحيطها، حتى لا يتسببوا فى تشتيت تركيز الطلاب داخل اللجان.

وتستعين أجهزة الأمن بالشرطة النسائية لتأمين محيط مدارس الفتيات للتصدى للتحرش والمضايقات، وخلق مناخ طيب للطالبات أثناء أداء الامتحانات.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبًا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبًا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبًا فى السجون.


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