اتحاد التأمين: 10 مليارات دولار قيمة التأمين على كأس العالم ضد هجمات الإرهاب

كتب : حسام الشقويرى

كشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن قيمة التغطية التأمينية لبطولة كاس العالم لكرة القدم تبلغ 10 مليارات دولار، ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار التى يمكن أن تلحق بهذا الحدث، كما زادت أقساط التأمين بنحو 10% عن كأس العالم السابقة فى عام 2014.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أنه بالنسبة لحدث مثل كأس العالم 2018، لا يمكن أن يترك أى شيء للصدفة: الملاعب، والاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA)، والجهات الراعية، واللاعبين، والفرق الوطنية، والقنوات التليفزيونية، واللاعبين وغيرهم، جميعهم يقومون بالتأمين للحصول على تغطيات مختلفة على كافة المخاطر المختلفة التى قد تنشأ.

وتقدر التغطية التأمينية لإلغاء للحدث بعد أى خسارة بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكى، يتضمن ذلك مخاطر المقاطعة boycott، والهجوم attack، والهجوم السيبرانى – الهجمات الالكترونية cyber attack، بما فى ذلك حقوق التليفزيون TV rights، والرعاية sponsorship، والإعلان advertising واسترداد قيمة التذاكر ticket refunds.

وأضاف الاتحاد أنه وفقا لتصريحات سماسرة وشركات التأمين أن خطر وقوع هجمات إرهابية وأضرار من مثيرى الشغب و أيضا خطر نقل الحدث من إستاد إلى آخر أدى إلى رفع أقساط الشركات واللاعبين الذين يشترون التأمين لكأس العالم لكرة القدم فى روسيا مقارنة بالحدث السابق فى البرازيل وتقدر القيمة المؤمنة للحدث بأكثر من 10 مليارات دولار كما بلغت الأقساط ضد الهجمات الإرهابية أعلى بنحو 10 % من كأس العالم فى عام 2014 أو فى نهائيات مسابقات كأس العالم السابقة.

ومن بين أولئك الذين يؤمنون ضد المخاطر التى تشمل الإلغاء والاختطاف والهجمات السيبرانية والإصابة الشخصية هم وكلاء بيع التذاكر و أصحاب الملاعب وشركات إمداد المواد الغذائية وشركات الضيافة واللاعبين وشركات النقل التليفزيونى، وتشير تقديرات شركة التأمين بيزلى باللويدز إلى أن مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار لهذا الحدث مؤمن عليها بأكثر من 10 مليارات دولار.

ويتم التأمين على الملاعب الـ12 بروسيا، بداية من ايكاترينبرج فى الشرق إلى سان بطرسبرج فى الشمال، كالينينجراد فى الغرب وحتى سوتشى فى الجنوب، وذلك عن الأضرار المادية التى يمكن أن تلحق بهم بمبلغ يقارب المليار دولار، وهناك مبلغ إضافى قدره 250 مليون دولار لتغطية مسئولية الإرهاب و100 مليون دولار لوثائق تأمين خطر إطلاق النار الحى.

وقال كريس باركر رئيس قسم العنف السياسى والإرهاب والخطف و الفدية، أن الطلب على وثائق تأمين خطر إطلاق النار الحى التى تشمل هجمات باستخدام مركبات أو سكاكين ارتفع بالمقارنة مع البرازيل، و يدفع حاملو الوثائق 5 آلاف دولار قيمة قسط التأمين ضد الهجمات الإرهابية مقابل كل 1 مليون دولار من التغطية، و ذكرت شركة بيزلى Beazley أن قيمة تأمين شركات الضيافة و إمداد المواد الغذائية بلغت مبلغ 500 مليون دولار مقابل مخاطر إلغاء الحدث، بالإضافة إلى 150 مليون دولار آخر ى لتأمين تكاليف الإعلانات الترويجية المتعلقة بكأس العالم، كما دفعت FIFA مبلغ 134 مليون دولار للتأمين على النوادى ضد إصابة اللاعبين بجروح.

وتشير تقديرات لويدز فى لندن إلى أنه قد تم تأمين سيقان اللاعبين المهاجمين - وهى الأكثر قيمة بين جميع اللاعبين بالفريق – و متوسط قيمة التأمين تزيد على 19 مليون جنيه إسترلينى 25.33 مليون دولار، وبالنسبة لقنوات التليفزيون، يمكن لقرصنة البيانات أن تسبب خسارة فى الإيرادات ورفع الدعاوى القضائية ويتجاوز تأمين البث العالمى قيمة 100 مليون دولار أمريكى.

كما يثير الإرهاب مخاوف منظمى كأس العالم حيث لهذا النوع فقط من المخاطر بلغ رأس المال المكتتب به حوالى 250 مليون دولار أمريكى، أما تغطية مخاطرlone wolf shooters فقط وصلت إلى 100 مليون دولار أمريكى.

الخطف هو أيضا خطر من المخاطر المتعلقة بروسيا، لاعبو كرة القدم وعائلاتهم وأحبائهم معرضون للخطر حيث تبلغ المبالغ المؤمنة لكل فريق لتغطية الخطف حوالى 25 مليون دولار أمريكى، أو 800 مليون دولار أمريكى للفرق الـ32 المؤهلة معاً و فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية، فإن شركات التذاكر ومنظمى الاحداث الرياضية يواجهون مخاطرة كبيرة.

حيث انهم يحتفظوا بالبيانات الشخصية والمالية لعدة مئات الآلاف من المؤيدين والداعمين للحدث، ووفقا لبيزلى Beazley، وكالة الاكتتاب فى اللويدز المتخصصة فى هذا النوع من المخاطر، تقدر المبالغ المؤمنة لشركة التذاكر الواحدة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى.