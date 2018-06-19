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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:22 ص
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إلغاء جلسة فى قضية الممثلة الإباحية ستورمى دانييلز ضد ترامب ومحاميه

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:51 ص
إلغاء جلسة فى قضية الممثلة الإباحية ستورمى دانييلز ضد ترامب ومحاميه ستورمى دانييلز
رويترز
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 ألغى قاض فى لوس انجليس جلسة كانت مقررة يوم 21 يونيو وكان يعتزم محامى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانييلز أن يطلب فيها استئناف دعوى ضد الرئيس دونالد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين.

ووفقا لأمر صدر أمس الاثنين، قرر جيمس أوتيرو قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية أنه ليس من الضروري سماع الدفوع بخصوص طلب مايكل آفيناتى، محامي دانييلز، رفع تأجيل لمدة 90 يوما كان قد تقرر فرضه يوم 28 أبريل الماضى.

وأشار القاضي عندما اتخذ قرار التأجيل إلى التداخل المحتمل بين الدعوى التي أقامتها دانييلز وتحقيق جنائى منفصل يجريه الادعاء الاتحادى فى مانهاتن قال إنه قد يؤدى إلى إصدار لائحة اتهام ضد كوهين.

كانت دانييلز قد أقامت دعوى قضائية لإنهاء اتفاق دفع كوهين بموجبه 130 ألف دولار مقابل عدم الحديث عن علاقة حميمة ربطتها بترامب عامى 2006 و2007.

وتتضمن الدعوى القضائية أيضا اتهاما بالتشهير عندما لمح كوهين إلى أنها كذبت بخصوص علاقتها مع ترامب، وأنكر ترامب أن علاقة جنسية ربطته بدانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، ونشر آفيناتى قرار أوتيرو على حسابه على تويتر دون الخوض فى مضمون القرار.

ولم يصدر أوتيرو قرارا بعد بخصوص طلب كوهين استصدار أمر يقضي بمنع آفيناتى من التحدث عنه "تعطشا للشهرة فيما يبدو" في عشرات المقابلات التلفزيونية ومئات الرسائل على تويتر.

ويتعلق التحقيق الجنائي فى مانهاتن بتعاملات تجارية لكوهين. وأقامت دانييلز هناك دعوى منفصلة بالتشهير ضد ترامب في أبريل.

 

 


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