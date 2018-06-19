إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتى "الديناوية وأبو جمعة" بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتى "الديناوية" و"أبو جمعة" بمركز طامية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بعزبة جلال البحرية التابعة لقرية قصر رشوان بمركز طامية، وبالانتقال والفحص تم السيطرة على المشاجرة، وتبين أن طرفى المشاجرة كل من، طرف أول "عائلة الديناوية"، وهم "رمضان ر م" 40 سنة، إمام وخطيب مسجد بالأوقاف "مصاب"، وزوجته "مرورة س خ" 32 سنة، ربة منزل "مصابة"، و"أحمد م م" 40 سنة، عامل "مصاب"، وطرف ثاني "عائلة أبو جمعة"، وهم "عمر ح ع" 22 سنة، طالب، و"هليل م ع" 27 سنة، سائق، و"خالد ر ف" 32 سنة، موظف، و"رمضان ف س" 57 سنة، فلاح، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وذلك بسبب خلاف بينهم بسبب قيام الرابع من الطرف الأول بإيقاف سيارة تاكسي أمام منزل أحد أفراد الطرف الثانى.

وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتبادلا الاتهامات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 12010 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.