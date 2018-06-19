إثيوبيا: زعيم المتمردين بجنوب السودان يلتقى سلفا كير بأديس أبابا غدا

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار سيلتقيان الأربعاء فى أديس أبابا للمرة الأولى منذ سنتين .

وقال ميليس علم المتحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أن "الزعيمين سيلتقيان في أديس أبابا تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء (الاثيوبي) أبى احمد

وقال متحدث باسم زعيم المتمردين فى جنوب السودان ريك مشار الأربعاء الماضى إن مشار وافق على دعوة وجهها له رئيس وزراء إثيوبيا لحضور محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير فى أديس أبابا الأسبوع المقبل.

وأضاف المتحدث فى بيان عبر البريد الإلكترونى "ترحب الحركة بهذه الدعوة... ستقطع شوطا كبيرا فى سبيل بناء الثقة فى عملية السلام".

وذكر البيان أن مشار المحتجز رهن الإقامة الجبرية فى جنوب أفريقيا تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لحضور المحادثات يوم 20 يونيو، وأضاف أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ستقود المحادثات.