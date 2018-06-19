"أ ش أ": الكويت تتحقق من صحة تخلص الجيش الأمريكى من مخلفات عسكرية فى الصحراء

بدأت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، التحقيق فى صحة ما تداولته حسابات على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، حول قيام الجيش الأمريكى فى الكويت، بالتخلص من نحو ألفى قطعة من الأسلحة الفاسدة والمخلفات العسكرية وحرقها فى الأراضى الكويتية.

وقال مصدر بالهيئة – فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الثلاثاء، أن عملية التحقيق جاءت بعد انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه عدد من الجنود الأمريكيين، يجمعون كمية من الأسلحة والمتفجرات المحملة أعلى شاحنات، ويقومون بدفنها وتفجيرها فى أرض صحراوية فى الكويت.

وأظهرت مقاطع مرئية نشرتها حسابات عبر (تويتر) مقتبسة من تقرير تلفزيون أمريكى، قيام عناصر من الجيش الأمريكى بتفجير أسلحة تحتوى مواد شارفت صلاحيتها على الانتهاء، بحضور وإشراف طاقم عسكرى أمريكي، وسفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان.

وفى السياق ذاته، نقلت صحيفة "القبس" عن ضابط أمريكى مشرف على عملية التفجير قوله أن الخطوة جاءت لإتلاف متفجرات شارفت صلاحيتها على الانتهاء، لافتا إلى التخلص من مواد استنفدت أغراضها التدريبية، وتتسبب بمشكلات لعناصر الجيش، إلى جانب مركبات غير مستعملة قدمت من قبل السفارة الأمريكية فى الكويت.

وأضاف الضابط الأمريكى أن أبرز المشكلات التى تتسبب بها المواد المتفجرة فى حال انتهاء صلاحيتها، تتمثل فى مشكلات التسرب، أو أخطاء فى الأداء، أو حتى أثناء الإطلاق، مشيرا إلى أن عملية التفجير تمت بالتعاون مع السفارة الأمريكية فى الكويت، والتى وفرت بدورها سيارات غير مستعملة لديها، للتفجير والتدريب.

من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى الكويت، أن قوات الجيش الأمريكى تجرى وبشكل دورى تدريبات على التخلص من الذخائر المتفجرة؛ وذلك بموافقة وزارة الدفاع الكويتية وبالتعاون معها.

وأشارت "القبس" إلى أن السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أثنى خلال مقطع الفيديو الذى بث على "تويتر"، على جهود عناصر الجيش الأمريكى وحرفيتهم وتفانيهم فى العمل خلال التدريبات، موضحا أن السفارة قدمت لهم مجموعة من السيارات القديمة للاستفادة منها فى التدريب.

وفى المقابل، استنكر المغردون الكويتيون على "تويتر" قيام الجيش الأمريكى بتفجير الأسلحة التى تحتوى مواد خطرة على البيئة البرية فى الكويت، مطالبين اللجنة البيئية البرلمانية، والهيئة العامة للبيئة بتفعيل مواد القانون، وتسجيل مخالفات بحق هذه العملية التى تحمل تأثيرات سلبية فى الصحة والبيئة.