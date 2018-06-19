أوسيتيا الجنوبية: قرار الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين والمشردين "مُسيّس"

تسخينفالى (أ ش أ)

وصف مسؤول من أوسيتيا الجنوبية قرار الأمم المتحدة مؤخرًا حول وضع اللاجئين والمشردين قسريًا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بأنه قرار مُسيّس بشكل واضح ويعكس اتجاهًا أحادى الجانب إزاء قضية اللاجئين هو اتجاه جورجيا.

وقال مراد دزيوييف مبعوث رئيس أوسيتيا الجنوبية - لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، إن "الهدف الذى تسعى إليه السلطات الجورجية من وراء تقديم هذا القرار هو تأكيد الزعم بأن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هما جزءان تابعان لجورجيا، إضافة إلى تحقيق زيادة فى عدد الدول المصوتة لصالح هذا القرار ولو بمعدل صوت واحد جديد".

وأضاف: "فى الواقع، هذا القرار لا يساعد فى حل قضية اللاجئين؛ ذلك أنه لا يوجد تمثيل رسمى لأى من أوسيتيا الجنوبية ولا أبخازيا فى الأمم المتحدة".

وتابع: "إن تسييس الجورجيين لهذه القضية يدفع نظراءهم فى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا على الاعتقاد بأنه لا جدوى من وراء مناقشة هذه القضية فى مثل هذه الأجواء"، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 ألف شخص من مواطنى أوسيتيا الجنوبية تم تشريدهم من أوسيتيا الجنوبية ومن جورجيا.

وخلال الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد قرارا تقدمت به جورجيا حول أوضاع اللاجئين والمشردين قسريا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وقد صوت ممثلون عن 81 دولة لصالح القرار، فيما رفضه 16، بينما امتنع 62 عن التصويت.