أمين عام "التنمية المحلية": سحب رخصة أى سائق غير ملتزم بتعريفة الأجرة

كتب محمود عثمان

قال اللواء محمد البندارى الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، أنه تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء فسيتم سحب ترخيص أى سائق يخالف التعريفة الجديدة لأجرة ركوب السيارات بالمواقف المختلفة، والتى تم تحديدها وإعلانها داخل المواقف من قبل كل محافظة سواء بين الأحياء والمدن داخل المحافظة أو بين المحافظات المختلفة.

وأضاف الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اتخذنا كافة الاستعدادات بشكل جيد لضمان عدم مغالاة سائقى السيارات فى رفع الأجرة زيادة عن التعريفة الجديدة للركوب عقب تحريك أسعار البنزين والسولار، وسيتم سحب الرخصة من أى سائق تاكسى أو "ميكروباص" لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى وجود حملات دائمة من قبل المحافظين والأجهزة التنفيذية فى مختلف المراكز والمدن من أجل متابعة الموقف.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أكد استمرار رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفورى مع أى شكاوى من المواطنين وسرعة حلها.