أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية لحليج الأقطان، الحديثة للمواد العازلة، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العربية للمحابس، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، المصرية لتطوير صناعة البناء، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للزيوت والصابون، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، غاز مصر.

البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 184 مليون ورقة مالية بقيمة 853 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.61% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.63%، والعرب على 8.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 16067 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 2.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.12%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 5.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.43%

- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.38%

- العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بسعر إغلاق 0.69 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.84%

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 2.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.12%

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.56%

- الصناعات الغذائية العربية-دومتى بسعر إغلاق 10.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.81 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%