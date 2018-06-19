أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-6-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-6-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.

إيقاف التداول على 14 سهما

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العربية لحليج الأقطان، الحديثة للمواد العازلة، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العربية للمحابس، شمال أفريقيا للاستثمار العقارى، المصرية لتطوير صناعة البناء، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للزيوت والصابون، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة

والتغليف، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، غاز مصر.

البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 903.758 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 184 مليون ورقة مالية بقيمة 853 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 66.61% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.63%، والعرب على 8.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 16067 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 802 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2042 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

رفض تظلمات مصر للمقاصة

أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء لجنة التظلمات بالهيئة من فحص تظلمات المستبعدين من قوائم الترشح لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

وكشف النشار، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد تلقت ثلاثة تظلمات من المستبعدين، إثنان منهما قٌدما من مرشحين يتظلمان من صدور قرار باستبعادهما من قوائم الترشح لعدم استيفائهما معايير الترشح المتطلبة قانونا وقد تبين للجنة التظلمات بعد الفحص صحة قرار استبعادهما لكون المتظلم الأول سامح العزب يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة شقيقة لأحد الشركات الأعضاء بشركة الإيداع والقيد المركزى رغم ترشحه عن مقعد ذوى الخبرة، وهو الأمر المحظور عملا بالفقرة ج من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 96 لسنة 2014 .

كما أن المتظلم الثانى محمد فتح الله قد تم ترشيحه من إحدى الشركات الأعضاء التى لا تربطه بها ثمة علاقة- كون الشركة التى يعمل بها قد صدرت بحقها إجراءات إحترازية لمخالفات ارتكبتها – رغم وجوب ثبوت علاقة عمل تجمع بين الشركة المرشحة والمرشح وهو ماينتفى فى شأن المتظلم .

وفيما يخص التظلم الثالث فقد تم تقديمه من جانب أشرف الضبع أحد المُرشحين لرئاسة مجلس إدارة مصر المقاصة ضد المرشح الآخر لرئاسة المجلس محمد عبد السلام لكونه يشغل العديد من المناصب التنفيذية فى عدد من الشركات مما يفقده شرط التفرغ المتطلب قانونا، وأوصت اللجنة برفض التظلم المقدم ، مع ضرورة إلزام المتظلم ضده بالتعهد بعدم الجمع بين أى عمل تنفيذى يشغله بالشركات المشار إليها بالتظلم أو أى شركة أخرى يعمل بها عملا تنفيذيا حال اختياره رئيسا لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى.