80 % نسب إشغالات فنادق سهل حشيش خلال العيد.. والألمان يتصدرون الحجوزات

كتبت ميرفت رشاد

أكد ماجد فوزى، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن نسب الإشغالات بالمنتجعات السياحية والفنادق بسهل حشيش بمدينة الغردقة، تخطت 80% خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن السياح الألمان تصدورا قائمة الحجوزات السياحية لمدينة الغردقة بصفة عامة وسهل حشيش بصفة خاصة.

وقال "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن هناك إقبال من السياح الإنجليز لقضاء عطلاتهم خلال موسم الصيف بسهل حشيش، لافتا إلى أن السياحة الداخلية ساهمت أيضا فى رفع نسب إشغالات الفنادق خلال عطلة العيد.

وتوقع عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن يشهد موسم الصيف الحالى تدفقات جيدة فى الحركة السياحية الوافدة لمحافظة البحر الأحمر، وفقا لمؤشر الحجوزات الذى يعكس التحسن الملحوظ خلال الفترة المقبلة، فى ظل استقرار الأوضاع فى البلاد .

وأشار إلى أن الاستبيان الذى أجرته مؤسسة جالوب الدولية ، حيث صنفت مصر فى صدارة قائمة الدول الأكثر أمانا فى أفريقيا، كما أنها تتفوق فى ذلك على العديد من الدول الأوربية، سيكون له مردود إيجابى فى زيادة حجم الحركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الجارى.