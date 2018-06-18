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16 وزارة تطبق أسلوب موازنة البرامج والأداء بالعام المالى الجديد.. تعرف عليها

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:30 ص
16 وزارة تطبق أسلوب موازنة البرامج والأداء بالعام المالى الجديد.. تعرف عليها سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة التحول إلى موازنة البرامج والأداء
كتب عبد اللطيف صبح
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تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2018/2019 الأهداف والمنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية، والإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنة العامة للدولة، وفيها تطوير منظومة إعداد الموازنة العامة للدولة باستكمال تطبيق موازنة البرامج من خلال عملية تحول تدريجى تمتد لعدة سنوات.

وقد ورد بالمنشور أن تتقدم الوزارات التالية بموازناتها على أساس البرامج والآداء وهى:

أولا: وزارات سبق وأن كُلفت بتقديم موازناتها وفقا للبرامج والأداء عام 2017/2018 وتستمر عام 2018/2019

1- وزارة الصحة والسكان.

2- وزارة النقل.

3- وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

5- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

6- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

7- وزارة التضامن الاجتماعى.

(علماً بأن وزارة الصحة لم تلتزم بتقديم مشروع الموازنة فى ذلك العام والتزمت فى العام الجديد).

ثانيا: وزارات تشرع فى التطبيق عام 2018/2019

1- وزارة المالية.

2- وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

3- وزارة الآثار.

4- وزارة التجارة والصناعة.

5- وزارة القوى العاملة.

6- وزارة التموين والتجارة الداخلية.

7- وزارة التنمية المحلية.

8- وزارة الشباب والرياضة.

9- وزارة البيئة.

وقد التزمت كافة الوزارات المعنية بتقديم مشروعاتها عن العام المالى 2018/2019.

 


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