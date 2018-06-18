10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

رصد مخطط التنمية المستدامة "مصر 2030" عدد من المقومات المميزة للاقتصاد المصرى، والتى تمكنه من الوصول وتحقيق استراتيجية التنمية بحلول عام 2030، وبحسب مخطط التنمية والذى يعرض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نسخة تفصيلية منه على الموقع الإلكترونى الرسمى له، ننشر أهم 10 مقومات يتميز بها الاقتصاد المصرى.

موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى

تعد مصر بموقعها الجغرافى أحد اهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فإلى جانب النقل البرى الذى يلعب دوراً كبيراً فى نقل التجارة الخارجية من وإلى مصر، يوجد عدد من القنوات والطرق والممرات الملاحية والنهرية سواء الطبيعية أو الصناعية مثل نهر النيل.

الطاقة البشرية

تعد مصر من أكثر الدول تعداداً فى الشرق الأوسط، ويتميز سكانها بأن معظمهم شباب، فتعد مصر دولة شابة، حيث يبلغ عدد السكان بها دون الـ 30 عاماً 61% من إجمالى السكان.

كبر حجم السوق الاستهلاكية

نظراً لأن مصر من أكثر الدول تعداداً فى السكان بالشرق الأوسط، فهذا يجعلها من أكبر السواق الاستهلاكية فى الشرق الأوسط لارتفاع حجم سكانها، كما تتمتع مصر بشبكة من الاتفاقيات التجارية الدولية التى تمكنها من أن تكون مركزاً للتجارة فى الشرق الأوسط إذا أُحسن استغلال هذه الاتفاقيات.

المقومات السياحية



تمتلك مصر كل مقومات الجذب السياحى، وتعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى والعملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، فبالإضافة إلى سحر الطبيعة وروعة المناخ، تضم مصر حوالى ثلث أثار العالم، وتراث عريق، كما تتميز بتنوع المنتج السياحى بين دينى وتاريخى وثقافى وأثرى.

تنوع الاقتصاد المصرى

يعتمد اقتصاد مصر بشكل رئيسى على قطاع الخدمات وعوائد قطاع النفط والإنتاج الزراعى والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة ودخل قناة السويس، الأمر الذى يجعل الاقتصاد المصرى متنوعاً، ويحمى هذا التنوع من التأثير السلبى للصدمات التى قد تصيب قطاعاً من هذه القطاعات، كما انه يتيح لمصر فرصة أكبر فى المشاركة والاندماج فى سلاسل الإنتاج والقيمة على المستوى العالمى.

توافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقى المستدام

والذى سيكون ذو تأثير إيجابى ملموس على تحقيق التنمية بمصر، والتى يتمثل أهمها فى تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء، والساحل الشمالى الغربى، وغيرها من المشروعات التى ستحول مصر لمركز لوجيستى عالمى وتمثل فرصاً استثمارية عالية الجاذبية والربحية.

كبر حجم المساحة غير المستغلة



حيث يوجد أكثر من 90% من مساحة مصر لا تزال تحتاج إلى إصلاح واستغلال وتحتوى على الكثير من الخيرات، فكلاً من منطقة شمال سيناء وساحل خليج العقبة تعتبر كنوز غير مستغلة حتى الآن فى مصر.

صلابة الاقتصاد المصرى أمام الأزمات



ففى العقد الأخير فقط، صمد الاقتصاد المصرى أمام أزمتين عالميتين أثرتا على دول العالم أجمع، الأولى، أزمة الغذاء التى واجهت العالم عام 2008، وغم أن مصر ثانى أكبر دولة مستوردة للقمح ونسبة كبيرة من المواد الغذائية إلا إنها استطاعت أن تخرج من هذه الأزمة وتحقق معدل نمو 4.7%.

هذا بالإضافة إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى تخطى تداعيات الأزمة العالمية وأن يحقق معدل نمو 6% خلال الربع الأخير من العام المالى 2009/ 2010.

توافر موارد الطاقة المتجددة

تعد مصر من الدول الواعدة فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتى تساعد على توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لما تتمتع به من مناخ ملائم وموقع متميز.

الثروة المعدنية

تمتلك مصر الكثير من المعادن التى تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع وتنقسم الثروات المعدنية فى مصر لـ 5 أنواع أساسية هى : "خامات الطاقة، خامات الطاقة الصلبة، الخامات المشعة، الخامات الفلزية، الخامات الحديدية".