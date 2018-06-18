video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:09 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

وفاة راكب على رصيف محطة الدمرداش أثناء انتظاره المترو بصحبة زوجته

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:48 م
وفاة راكب على رصيف محطة الدمرداش أثناء انتظاره المترو بصحبة زوجته المترو- أرشيفية
كتب - رضا حبيشى
إضافة تعليق
توفى مساء اليوم الإثنين، راكب أثناء وجوده بصحبة زوجته لاستقلال قطار مترو الانفاق الخط الأول برصيف محطة الدمرداش اتجاه المرج، بسبب إصابته بأزمة قلبية.
 
تبلغ لقسم شرطة مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة  الدمرداش لمترو الأنفاق، وقالت زوجته إن زوجها يدعى "وجدي شاكر شنودة عجايبى"،  يبلغ من العمر 55 عاما، ومقيم بالترعة البولاقية بالساحل القاهرة، ويعمل مدير مبيعات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مسعف المحطة تبين وفاته إثر أزمة قلبية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة محافظ بنك السودان المركزى بأزمة قلبية

إصابة مصحح لأوراق الثانوية العامة بأزمة قلبية وآخر بألم فى المعدة بقنا

إصابة مراقب بالثانوية العامة بأزمة قلبية فى سوهاج ونقله لمعهد القلب

الترعة البولاقية

ازمة قلبية

مترو الأنفاق

مترو الدمرداش

وزارة النقل




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة