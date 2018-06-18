وفاة راكب على رصيف محطة الدمرداش أثناء انتظاره المترو بصحبة زوجته

كتب - رضا حبيشى

توفى مساء اليوم الإثنين، راكب أثناء وجوده بصحبة زوجته لاستقلال قطار مترو الانفاق الخط الأول برصيف محطة الدمرداش اتجاه المرج، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

تبلغ لقسم شرطة مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة الدمرداش لمترو الأنفاق، وقالت زوجته إن زوجها يدعى "وجدي شاكر شنودة عجايبى"، يبلغ من العمر 55 عاما، ومقيم بالترعة البولاقية بالساحل القاهرة، ويعمل مدير مبيعات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مسعف المحطة تبين وفاته إثر أزمة قلبية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.