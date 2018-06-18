وزير الطيران: افتتاح المطارات الجديدة ورفع كفائتها من أولوياتى

وجه الفريق يونس المصرىن وزير الطيران المدنى، الشكر إلى شريف فتحى، وزير الطيران المدنى السابق، على جهوده خلال توليه المسئولية، كما هنأ جميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال وزير الطيران المدنى، فى أول رسالة نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، إنه سيولى أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة للانتهاء من المشروعات التى تم بدء العمل بها، كما سيتم العمل على تطوير كافة المطارات المصرية ورفع كفاءتها والطاقة الاستيعابية الخاصة بها، مع العمل على تحديث كافة الأنظمة الخاصة بالتشغيل.

وأشار إلى أنه من ضمن خططه أيضا العمل على تطوير أسطول مصر للطيران بما يتناسب مع مكانة مصر باعتبارها دولة محورية مع العمل على تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة فى المنطقة والعالم.



وأكد أن العنصر البشرى وتطوير أداؤه والعمل على رفع مستواه الفنى والمهنى والعملي سيكون الركيزة الأساسية لخطط التطوير حتى يمكن الاستفادة من الطاقات الموجودة لخلق فرص من العمل وتطوير منظومة الطيران.



ووجه الوزير رسالة للعاملين بالوزارة والشعب المصرى مذكرا إياهم بأن مصر أمانة فى أعناق الجميع، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على رفعة مصر وشعبها.