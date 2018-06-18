وزير الخارجية الأمريكى: سأتوجه قريبا إلى كوريا الشمالية للقاء "كيم"

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الاثنين، أنه سيلتقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قريبا، من اجل توضيح تفاصيل تعهد زعيم كوريا الشمالية نزع السلاح النووي.

وكان بومبيو تولى التحضير للقمة التاريخية التى جمعت الاسبوع الماضى بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ويتولى حاليا التحضير لمتابعة المحادثات.

وقال بومبيو امام "نادى ديترويت الاقتصادي" انه "يصعب معرفة" ما اذا كان الزعيمان سيعقدان قمة ثانية لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق، او موعد تلك القمة، وفى الاثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية بعيدا من الاعلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكى "هناك عمل كثير يجب القيام به هنا وهناك. فريقى يقوم به بالفعل. من المرجح ان اعود مجددا الى هناك قبل انقضاء وقت طويل".

وقال بومبيو "علينا ان نوضح كل الامور القائمة عليها الالتزامات التى قُطعت فى ذلك اليوم فى سنغافورة"، وقبل القمة، التقى بومبيو كيم مرتين فى بيونغ يانغ، مرة بعد توليه منصب وزير الخارجية، ومرة سرا عندما كان لا يزال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.