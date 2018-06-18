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وزير التموين: لا صحة لصدور قرارات تمس المواطنين خلال ساعات

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:44 م
وزير التموين: لا صحة لصدور قرارات تمس المواطنين خلال ساعات الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتبت هند مختار
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كذّب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، من تصريحات منسوبة له على أحد المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات، وأن على المواطن تحملها لأنها تصب فى مصلحته.

 

وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزير التموين، الذى أكد على أن هذه التصريحات المتداولة على لسانه كاذبة جملة وتفصيلًا، فلم يصرح بأى شيء منها.

 

وأهاب مركز معلومات مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا رواد مواقع التواصل الاجتماعى، توخى الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله، نظرًا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلة فى المجتمع، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون للشائعات والأكاذيب.


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