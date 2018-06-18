وزير التموين: تعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم وثبات سعر الرغيف عند 5 قروش

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم تنفيذا للقرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل أسعار الوقود.

وتضمن القرار تحمل الحكومة فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش، على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقى تكلفة إنتاج الخبز فى الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش التى يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز.

وتضمن القرار الذى أصدره الدكتور المصيلحى احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج للرغيف 16 قرش للخبز الطرى، وبالنسبة للخبز الملدن تم تحديد تكلفة التصنيع 17.5 قرشا على أن يتم خصم 5 قروش يقوم المواطن بسدادها ويتم وضع باقى قيمة التصنيع لصاحب المخبز فى حسابه البنكى طبقا للاليات التى يتم محاسبة صاحب المخبز عليها حاليا.

وأكد الدكتور المصيلحى أن تحمل الحكومة فارق سعر السولار ينعكس على زيادة قيمة الدعم الذى تتحمله الحكومة لتصل تكلفة الرغيف إلى أكثر من 55 قرشا فى الرغيف ويتم يوميا إنتاج حوالى 275 مليون رغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

وأصدر الوزير تعليماته إلى الأجهزة الرقابية ومديرى التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة وضرورة التزام كل الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.