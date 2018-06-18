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الإثنين، 18 يونيو 2018 05:39 م
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وزير الأوقاف: نتوسع فى عمل الواعظات والمربيات والأئمة لحماية النشء من التطرف

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:08 م
وزير الأوقاف: نتوسع فى عمل الواعظات والمربيات والأئمة لحماية النشء من التطرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أ ش أ
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استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف - اليوم الإثنين، خلال اجتماعه بواعظات الوزارة من مختلف محافظات الجمهورية - خطة العمل خلال الفترة القادمة لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي التنويري ، إيمانا بدور المرأة في المجتمع وتربية النشء وحمايته من الفكر المتشدد ، ومشاركتها للرجل في العمل الدعوي.

قال الوزير - خلال الاجتماع - إننا أمام حالة بناء دولة قوية ، ودورنا فيها واضح وهو البناء الفكري الصحيح للإنسان المصري ، وتجفيف منابع التطرف والتشدد ، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الهدامة ، ودور المرأة والأسرة فيها سيكون بارزًا ، مشيرًا إلى أننا سنتوسع في عمل الواعظات والمربيات ، وسيكون للأئمة دور مماثل مع النشء والشباب ، وسيتم اختيار عدد من المعاونين من خريجي البرنامج الرئاسي ، أحدهم لشئون النشء والشباب ، والآخر لشئون هيئة الأوقاف .

كما أكد الوزير أهمية إخلاص النية لله عز وجل ، والعمل الجاد الدءوب في سبيل رفعة هذا الوطن وتقدمه ورقيه ، مشددا أن كل ما يؤدي أو يسهم في بناء دولة قوية هو من صميم مقاصد الأديان ، وعلى مشروعية الدولة الوطنية ، ووجه بتوزيع كتاب مشروعية الدولة الوطنية على جميع الواعظات .

وقدم وزير الأوقاف الشكر للواعظات اللائي حضرن من مختلف محافظات الجمهورية ، وكلف فضيلة الدكتور السيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي مدير عام المساجد الأهلية بتقديم تقرير أسبوعي بما يتم تنفيذه من خطة العمل أولا بأول.

حضر الاجتماع فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، وفضيلة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة للوجه البحري ، والدكتور سيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، والدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة للمساجد وشئون القرآن الكريم ، ولفيف من قيادات الوزارة.

 


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