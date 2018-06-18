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وزيرة الصحة تستقبل مجدى يعقوب للاستفادة من خبراته فى إنشاء وحدات قلب

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:23 م
وزيرة الصحة تستقبل مجدى يعقوب للاستفادة من خبراته فى إنشاء وحدات قلب جانب من اللقاء بين وزيرة الصحة والدكتور مجدى يعقوب
كتب وليد عبد السلام
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استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، البروفيسير مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، وفريق من مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، للاستفادة من خبراته العالمية لإنشاء وحدة جراحات قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد، بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا اللقاء يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشكل متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية، من خلال الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني المتميزة فى هذا الشأن.

وقالت وزيرة الصحة، إن إنشاء مثل هذه الوحدة يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذى يقدمه المجتمع المدنى للدولة المصرية، خاصة فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية.

كما تطرق اللقاء إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة، ومؤسسة مجدى يعقوب لتدريب  مقدمى الخدمات الصحية، بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، بما سيساهم فى تقليل قوائم الإنتظار فى جراحات القلب بالمستشفى، ونوهت وزيرة الصحة إلى إمكانية إحالة الحالات التى تحتاج إلى خبرات متقدمة في علاجها إلى مستشفى مجدى يعقوب بأسوان.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أنها ستدرس إمكانية إنشاء وحدة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لتكون منوطة بتقديم الدعم، وتذليل كافة الإجراءات الجمركية لمؤسسات المجتمع المدني، لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى البلاد فى أسرع وقت ممكن، إيمانا بدور تلك المؤسسات فى تخفيف معاناة المرضى، مؤكدة أن هذا هو الهدف الرئيسى لدى الوزارة.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب، مشيرة إلى أنها ستقوم بزيارة للمؤسسة خلال الأيام القادمة.


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