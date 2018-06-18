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وزيرة السياحة تغادر إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطنى

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:16 م
وزيرة السياحة تغادر إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطنى رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت – ميرفت رشاد
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غادرت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، القاهرة متوجهة إلى روسيا لحضور مباراة مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم 2018، حيث أكدت وزيرة السياحة حرصها على الحضور لدعم منتخب الفراعنة فى هذه المباراة الهامة لاسيما أن مشاركة المنتخب المصرى تأتى بعد 28 عاما من آخر مشاركة لمصر فى كأس العالم.

وأشادت الوزيرة بالأداء المشرف لمنتخب الفراعنة أمام منتخب الأوروجواى يوم الجمعة الماضية، كما أعربت عن سعادتها بفوز حارس مرمى المنتخب المصرى محمد الشناوى بلقب أفضل لاعب فى المباراة، مؤكدة أنه استحق هذه الجائزة بجدارة، وتمنت الوزيرة  كل التوفيق والنجاح للمنتخب فى مباراته غدا.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة (1)
 
وأشارت الى أهمية وقوف المصريين جميعا وراء المنتخب لدعمه فى مبارياته القادمة، وطالبتهم بنشر شعارات حملة وزارة السياحة @experienceegypt و#thisisegypt على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ليشارك الشعب المصرى كله فى دعوة العالم لزيارة مصر.
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة (1)
 
و قالت الدكتورة رانيا المشاط ان حملة وزارة السياحة "اكتشف مصر" experienceegypt@ موجودة داخل الملاعب خلال الـ 64 مبارة من مباريات البطولة للترويج لمصر فى الحدث الرياضى الأهم فى العالم، كما أنها موجودة لدعم وتشجيع المنتخب فى مبارياته، مضيفة أن الفيلم الترويجى "هى دى مصر" يعرض على شاشات عملاقة داخل 11 استادا تقام فيها مباريات كأس العالم فى روسيا، كما يظهر شعار حملة وزارة السياحة experienceegypt@ فى جميع المطبوعات والفعاليات والإعلانات الخاصة بالبطولة، وذلك فى إطار العقد الذى وقعته مصر مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، لتصبح داعما إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018"، والذى شاركت وزارة السياحة  فى توقيعه يوم الثلاثاء 12 يونيو 2018، بهدف الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم، ووقع من جانب الفيفا  چيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة (2)
 

وأكدت الوزيرة أن حملة وزارة السياحة، والتى انطلقت مع بداية البطولة ،موجودة وبقوة داخل وخارج الملاعب فى روسيا، كما تمتد إلى عدد من الدول الأوروبية، وهى حملة مبتكرة تمزج ما بين أساليب التسويق الحديثة حيث تشمل مواد ترويجية تفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر التكنولوجية ، كما تستخدم الأساليب التقليدية مثل الإعلانات التليفزيونية، مما يتيح للحملة الفرصة لتخاطب ملايين المتابعين لبطولة كأس العالم حول العالم بمختلف أعمارهم وأذواقهم.

كما حرصت الدكتورة رانيا المشاط، أن تشارك أثناء تواجدها فى روسيا مساء اليوم الحدث الثقافى المصرى الكبير المقام على هامش البطولة فى روسيا وهو حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وسيقام الحفل على مسرح "مارينسكى" أحد أهم وأنشط المسارح فى العالم، والذى يتسع لـ 1300 وسيتم خلال الحفل عرض أهم معالم مصر وآثارها الفريدة .

وكانت وزيرة السياحة قد التقت بالموسيقار الكبير قبل سفره الى روسيا، وأهدته شعار الحملة امام الهرم كأحد أدوات الترويج للمقصد المصرى.

 


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