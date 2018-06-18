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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:14 م
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والد ميجان يأسف لتفويته زفاف ابنته على الأمير هارى

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:56 ص
والد ميجان يأسف لتفويته زفاف ابنته على الأمير هارى زفاف الأمير هارى وميجان
رويترز
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عبر توماس ماركل، والد أحدث أفراد الأسرة المالكة البريطانية ميجان، عن أسفه لأنه لم يكن بصحة جيدة تسمح له باصطحاب ابنته على الممشى فى زفافها إلى الأمير هارى، لكنه قال إنه مسرور لأن الأمير تشارلز والد هارى هو الذى اصطحبها.

وهددت التكهنات التى ثارت بشأن حضور توماس ماركل بإفساد أجواء زفاف ميجان وهارى.

وكان من المقرر أن يشارك في المراسم، لكن بعد سلسلة من التصريحات التي جاءت فى بعض الأحيان متناقضة، لموقع إخبارى أمريكى، لم يحضر فى النهاية وقال إنه سيخضع لجراحة فى القلب.

وسارت ميجان فى الزفاف وحدها فى القسم الأول من الممشى ثم اصطحبها الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى.

وقال توماس ماركل لبرنامج (جود مورنينج بريتن) على قناة (آى.تى.فى) إنه حزين لتفويت المراسم لكنه فخور أيضا بابنته وممتن للأمير تشارلز لقيامه بالمهمة.

وقال "المشاهدة كانت صعبة بالنسبة لى، لأننى لم أكن هناك، لكن فى نفس الوقت أشاهد ابنتى وعيون العالم أجمع تتابعها. الجميع كانوا يتابعون ابنتى. لا يمكن أن أشعر بفخر أكثر من ذلك".

وأضاف "لم أكن لأطلب بديلا أفضل من تشارلز... لكننى كنت أتمنى أن تكون يدى التى تمسك بابنتى وليس يده. لكنه كان رائعا معهم".

 

 


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الأمير هارى

ميجان ماركل

والد ميجان

الأمير تشارليز




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