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بسبب شركة الخمور الراعية..

واشنطن بوست تبرز رفض الشناوى جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:44 م
واشنطن بوست تبرز رفض الشناوى جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى محمد الشناوى
كتبت ريم عبد الحميد
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أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية رفض حارس مرمى منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العالم لكرة القدم استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وأورجواى التى أقيمت يوم الجمعة الماضية لأنها مقدمة من شركة خمور.

 

وقالت الصحيفة إنه رغم خسارة مصر بهدف نظيف فى هذه المباراة إلا أن حارس مرماها محمد الشناوى حصد عن استحقاق جائزة أفضل لاعب فى المباراة نظرا لإنقاذه لفريقه من عدة أهداف محققة، إلا أن الحارس البالغ من العمر 29 عاما رفض الجائزة الرسمية لأن رعاية شركة الخمور بودويزر تتنافض مع معتقداته الإسلامية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسلام يحظر تناول الكحوليات، ومصر واحدة من عدة دول ذات أغلبية مسلمة تشارك فى بطولة كأس العالم المقامة فى روسيا مع إيران والسعودية والمغرب والسنغال وتونس، بينما يمثل المسلمين حوالى نصف سكان نيجيريا.

 

وأكد مدير المنتخب إيهاب لهيطة لوكالة أسوشيتدبرس عدم قبول الشناوى للجائزة، رغم أنه قال إن حارس المرمى قال كلمات قليلة والتقط الصور فى احتفال بسيط بأفضل لاعب بعد المباراة، وقال لهيطة إنه لا توجد سياسة معينة بالفريق، وكل لاعبيه مسلمين، تتعلق بالتعامل مع الجوائز أو الرعاة الذين لهم علاقة بالكحوليات، مشيرا إلى أن الأمر يخص كل فرد.

 

وقالت الصحيفة إنه إلى جانب المنتخبات المسلمة فى البطولة، هناك فرقا أوروبية مثل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا بها لاعبين مسلمين، بعضهم من أبرز نجوم البطولة مثل الألمانى مسعود أوزيل والفرنسى بول بوجبا، ومن المنتظر أن يتم مراقبة كيفية تعاملهم مع مثل هذ الجائزة فى حال حصولهم عليهم.


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