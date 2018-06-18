video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 02:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: كوريا الشمالية سعت للتواصل مع صهر ترامب جاريد كوشنر

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:27 م
نيويورك تايمز: كوريا الشمالية سعت للتواصل مع صهر ترامب جاريد كوشنر جاريد كوشنر
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن رجل أعمال أمريكى سعى لتأسيس قناة اتصال خلفية بين كوريا الشمالية وإدارة دونالد ترامب من خلال مستشار البيت الأبيض البارز وصهر الرئيس الأمريكى، جاريد كوشنر.

 

وأوضحت الصحيفة أن المول جابريل سكولز أجرى اتصال بإدارة ترامب الصيف الماضى، وقال إن مسئولا رفيع المستوى من كوريا الشمالية أراد أن يتحدث مع كوشنر بشأن اجتماع محتمل بين ترامب وكيم كونج أون.

 

وأحال كوشنر المحادثات إلى مدير السى أى إيه فى هذا الوقت مايك بومبيو، بحسب الصحيفة التى أشارت إلى أن كوشنر ربما لم يجرى اتصالا مع وزير الخارجية فى هذا الوقت ريكس تيلرسون بسبب العلاقة المتوترة بينهما.

 

ورفض البيت الأبيض والسى أى إيه التعليق للصحيفة عن هذه المعلومات، فيما قال بيان عن رجل الأعمال الأمريكى إنه لا يناقش طبيعة علاقات التجارية أو الشخصية.

 

كما ذكر تقرير "نيويورك تايمز"، أيضا أن كوشنر والسفير الصينى فى الولايات المتحدة نظما فى هذا الوقت لقاء بين ترامب والرئيس الصينى شى جينبينج، وأجرى كوشنر عدة اجتماعات مع السفير خلال فترة انتقال السلطة دون حضور خبراء الشأن الصينى، وهى الخطوة التى أثارت قلق المسئولين الأمريكيين السابقين والحاليين.

 

وكان ترامب قد عقد قمة تاريخية مع رئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون الأسبوع الماضى، كانت الأولى من نوعها بين رئيسى البلدين، واتفقا خلالها على تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية غير محددة مقابل مع السلاح النووى من كوريا الشمالية. وأعلن الرئيس ترامب أيضا وقف التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع: الأمريكيون يدعمون رئيس وزراء كندا ضد ترامب

الولايات المتحدة

جاريد كوشنر

كوريا الشمالية

ادارة ترامب

دونالد ترامب

الصين

كيم كونج اون




لا تفوتك
السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

احذر عقوبة ترك السيارات ومرور الدواب على الطرق.. تصل لـ20 ألف جنيه

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

كيف نفهم قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟.. يشترط أن تكون الجامعات "متميزة علميا" وتخضع لمعايير الجودة.. لجنة لفحص طلبات الإنشاء وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس المصريين

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

"الإسكان" تنتهي من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لطرحها في فروع بنك التعمير بعد العيد.. و فترة التقسيط 5 سنوات.. و أقل سعر للمتر 11 ألف جنيه.. ومساحة الوحدة لا تقل عن عن 130 مترا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

محمد صلاح يطلب المشاركة أساسيا أمام روسيا

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

من لبس البكينى للزعانف كل شعب وله مظاهراته.. أغرب وقفات الاحتجاج حول العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة