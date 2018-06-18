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نيابة السويس تستمع لشهود قضية حبس موظف لأطفاله المصابين بالتوحد

الإثنين، 18 يونيو 2018 04:38 م
نيابة السويس تستمع لشهود قضية حبس موظف لأطفاله المصابين بالتوحد أطفال التوحد بالسويس
السويس- سيد نون
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أمرت النيابة العامة بالسويس بأشراف المحامى العام لنيابات السويس باستدعاء عدد من سكان مدينة الملك عبد الله بحى عتاقة للإدلاء بشهادتهم فى قضية قيام موظف بشركة بترول بحبس أولاده التوأم المصابين بالتوحد داخل غرفة بشقة سكنية.

 

وقام وكيل نيابة السويس المستشار محمد عياد بالاستماع إلى أقول اثنين من الشهود بالواقعة والذين اكتشفوا قيام الأب بحبس طفليه المصابين بالتوحد.

 

وقال وليد محمد سيد، من سكان مدينة الملك عبدالله: "حضرنا إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادتنا ونحن نتمنى فقط حماية الأطفال".

 

وكان سكان مدينة الملك عبد الله بحى عتاقة بمحافظة السويس، أصيبوا بصدمة شديدة عقب اكتشافهم أن أصوات الصرخات التى تصدر من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمدينة التى قاموا بدخولها مع قوات الشرطة هى لطفلين مصابين بالتوحد قام والدهما بحبسهما داخل غرفة بالوحدة السكنية وتركهما نتيجة الخلافات التى نشبت مع زوجته التى حصلت على حكم قضائى بالخلع.

 

وأكد الأهالى بالمدينة وقوات الشرطة، على أن الطفلين كانا مجردين من الملابس، كما لم يكن لديهما طعام داخل الغرفة، بجانب الرائحة الكريهة التى كانت تحيط بهما.

 

وباستدعاء الشرطة لوالد الأطفال تبين أن «مازن ومروان» يبلغان من العمر 5 أعوام، وأنهما يعيشان بين أب وأم تحاصرهما خلافات وصلت إلى تحرير المحاضر بأقسام الشرطة.


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