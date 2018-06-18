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ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الاثنين

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:00 م
ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الاثنين روبل روسى -أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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ينشر "اليوم السابع" سعر الروبل الروسى، مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى، اليوم الإثنين، تسهيلا على المتواجدين فى روسيا لحضور مباريات بطولة كأس العالم، فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل.

ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث يسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله الروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرات، إلا  أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.

 

شعار الروبل الروسى

شعار الروبل الروسى

وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية، اليوم الأثنين، كالتالى..

يبلغ سعر الدولار الأمريكى وفقا لسعر العملة الروسية اليوم 63.59 روبل، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0157 دولار.

فئات عملة الروبل الروسى الورقية

 

فئات عملة الروبل الروسى الورقية

وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، كالتالى..

يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الاثنين، 3.56 روبل، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 جنيه.

ويعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.


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