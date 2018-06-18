ميلانيا ترامب تناقض سياسات زوجها: "أكره رؤية الأطفال ينفصلون عن أسرهم"

كتبت رباب فتحى

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بتسليط الضوء على رفض السيدة الأمريكية الأولى سياسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم بالتوافق مع سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المناهضة للهجرة.

وقال موقع "بى بى سى عربى" إن ميلانيا ترامب أثارت الجدل حول هذه القضية بعد تصريحاتها التى قالت فيها: " أكره أن أرى الأطفال ينفصلون عن عائلاتهم".

وأضاف الموقع أن ميلانيا أعربت عن أملها أن ينجح الجمهوريون والديمقراطيون فى الكونجرس فى التوصل لإصلاح ناجح لنظام الهجرة.

وقالت ميلانيا: "إننا بحاجة إلى أن نكون بلدا يلتزم بالقوانين كافة، لكن فى نفس الوقت يأخذ العواطف الإنسانية فى الاعتبار فى سياساته"، بحسب ما ذكرته متحدثة باسمها.

ولفتت بى بى سى إلى أنه خلال 6 أسابيع بين 19 أبريل و31 مايو الماضيين، فصلت السلطات الأمريكية نحو ألفى طفل عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين.

واعتقل البالغون الذين حاولوا عبور الحدود مع المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة، ويواجهون تحقيقات جنائية بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، ونتيجة لذلك، وضع مئات الأطفال فى مراكز احتجاز بعيدا عن عائلاتهم، وهى سياسة تلقى انتقادا من منظمات حقوقية باعتبارها غير مسبوقة.