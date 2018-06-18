ميركل ترفض مهلة أسبوعين للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة

(أ ف ب) ـ (أ ش أ)

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مهلة أسبوعين حددها لها وزير الداخلية للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة.

وأعلن حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى حليف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، أنه سيقرر إذا كان سينفذ خطة للحد من الهجرة عند الحدود الألمانية ويخاطر باستقرار ائتلافها الذى تشكل قبل 3 أشهر.

وتصاعدت المواجهة بشأن الهجرة بين ميركل وحلفائها من الحزب المحافظ خلال الأسبوع الأخير لكن ظهرت بوادر يوم الأحد على احتمال التوصل إلى حل وسط عندما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر الذى يترأس حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى إن بالإمكان تجاوز الخلاف.