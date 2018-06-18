ميركل ترفض مهلة أسبوعين للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مهلة أسبوعين حددها لها وزير الداخلية للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة.
وأعلن حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى حليف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، أنه سيقرر إذا كان سينفذ خطة للحد من الهجرة عند الحدود الألمانية ويخاطر باستقرار ائتلافها الذى تشكل قبل 3 أشهر.
كما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإنها ستعقد محادثات مع شركائها الأوروبيين حول قضايا الهجرة خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبى، والمقرر عقدها فى 28 و29 من شهر يونيو الجارى.
وقالت ميركل - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، إنها ستجرى محادثات خلال القمة الأوروبية المقبلة، وستقدم تقريرا إلى حزبها المحافظ فى الأول من يوليو المقبل، مضيفة أنه سيتم النظر فيما يمكن أن يتم اتخاذه بعد ذلك.
وشددت ميركل على أنها لا ترغب فى أن ترى ألمانيا تقوم برد المهاجرين عن حدودها فى خطوة أحادية الجانب، فيما يؤيد وزير الداخلية هورست زيهوفر اتخاذ مثل هذه خطوات لتشديد الرقابة على الحدود.
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