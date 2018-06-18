مميش: عبور 591 سفينة قناة السويس بحمولة 39 مليون طن خلال 11 يومًا

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ11 يومًا الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى السبت، عبور 591 سفينة بحمولة 39 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الأربعاء قبل الماضى عبرت قناة السويس 70 سفينة بحمولة 4.5 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ويوم السبت عبرت القناه 48 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن.

كما عبرت يوم الأحد 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، فيما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة القناة بحمولة 3.7 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الأربعاء 59 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ويوم الخميس عبرت القناه 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن وعبرت الجمعة 51 سفينة القناه بحمولة 3.3 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ11 يومًا فقط 591 سفينة بحمولة 39 مليون طن.