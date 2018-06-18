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مصر للطيران تسير 8 رحلات لنقل 1200 مشجع لمؤازرة المنتخب أمام روسيا

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:29 ص
مصر للطيران تسير 8 رحلات لنقل 1200 مشجع لمؤازرة المنتخب أمام روسيا جماهير مصر - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 8 رحلات شارتر لنقل 1200 مشجع لمؤازرة المنتخب المصرى فى ثانى مبارياته فى مشواره بكأس العالم أمام منتخب روسيا صاحبة الأرض والجماهير، حيث تقام المباراة عصر غدا الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى.
 
وتقوم سلطات المطار باستقبال الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2"، ويتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.
 
قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لنقل المشجعين، كون مصر للطيران الناقل الرسمي للمشجع والمنتخب المصرى، باستخدام أحدث طرازاتها التى تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية، ضمن الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة فى البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية، وسوف تهبط الرحلات الشارتر بالمطارات التى تشهد مباريات كأس العالم .
 
 

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