مصرع نجار مسلح غرقا فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت فرق الإنقاذ بمصيف بلطيم من إنقاذ شابين من الغرق، وتكثف جهودها لانتشال جثة آخر يدعى" إسماعيل علي" 19 سنة، حاصل على دبلوم المدارس الصناعية، نجار مسلح، جرفهم التيار أثناء نزولهم في موقع غير مخصص للاستحمام.

قال المحاسب فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن فرق الإنقاذ تكثف جهودها لانتشال جثة إسماعيل علي 19 سنة، نجار مسلح، غرق في شاطئ بمصيف بلطيم، مؤكداً أن الغريق كان بصحبة اثنين من زملائه نزلوا المياه للاستحمام من أعلى الكتل الخرسانية في منطقة غير مخصصة لذلك فجرفهم التيار.

وأضاف شميس لـ "اليوم السابع"، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ اثنين من الثلاثة، ومازالت عمليات البحث جارية عن جثة الغريق .