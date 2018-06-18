مصرع مختل عقليا إثر نشوب حريق فى منزله بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بمنزل مزارع مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب نتج عن الحريق وفاة نجل مالك المنزل " مختل عقليا" أثناء تواجده بالمنزل.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بقرية مشطا دائرة مركز شرطة طما ووجود متوفى.

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحريق العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما والمقدم هيثم الدكرونى رئيس مباحث مركز شرطة طما وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء نمشه، وتبين من التحريات نشوب الحريق بمنزل ملك أحمد . ع 62 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية " ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب والبوص " تم السيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل عبد الفضيل . ا 25 سنة مختل عقلياً أثناء تواجده بداخل المنزل، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، وأضاف باحتراق كمية من العروق الخشبية والبوص، ونفى الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2906 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.