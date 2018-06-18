مصدر أمنى: خروج المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف" من سجن النساء

كتب ــ كريم صبحى

أكد مصدر أمنى، أن المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، خرجت من سجن النساء بعد قضاء أكثر من نصف مدة حبسها، وتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة النزهة.

وكانت محكمة جنح مستأنف النزهة خففت حبس المطربة "شيما" من عامين إلى سنة، بتهمة نشر فيديو خادش للحياء، بتخفيف الحكم لعام واحد.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمباحث الآداب، ألقت القبض على المغنية "شيما" فى شهر نوفمبر من العام الماضى فى اتهمامها بإثارتها الغرائز الجنسية بأغنية "عندي ظروف".

وأدلت شيما باعترافات تفصيلية أمام معتز زكريا وكيل النائب العام، وقالت إنها كانت تقيم بمدينة طنطا، وبعد وفاة والدها قررت السفر مع والدتها إلى القاهرة، بحثًا عن العمل للإنفاق على نفسها ومساعدة والدتها.

وأضافت المتهمة، أنها كانت تحلم بالشهرة، وقررت الدخول فى مجال التمثيل والموديلز، وكانت البداية عندما شاركت فى مسابقة "أراب آيدول" ثم صورت فيديو كليب "سونة".

وبمواجهة النيابة للمتهمة بكليب "عندى ظروف"، أقرت أنها من تظهر فيه، ولكنها لم تكن تعلم أنه سيثير كل هذه الضجة، مشيرة إلى أنها كانت أداة فى يد المخرج، الذى كان يوجهها ويطلب منها أداء استعراضات.